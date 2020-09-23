Вашингтон, , 12:33 — REGNUM Глава Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Чон Ын Гён и режиссёра Пон Джун Хо включены в список «Ста самых влиятельных людей мира» по версии американского журнала Time.

Как отметили в администрации президента Южной Кореи, Чон Ын Гён вошла в данный список благодаря выдающимся достижениям в борьбе с коронавирусом.

Известно, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин лично написал рекомендацию после запроса американского журнала предоставить данные о главе Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Отметим, что в 2018 году в список влиятельных людей мира вошёл глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин, в 2019 году — бойз-бенд BTS и глава Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) Ли Хве Сон.

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