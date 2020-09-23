Москва, 23 сентября 2020, 11:43 — REGNUM Оперную певицу Анну Нетребко выписали из больницы после перенесённой болезни COVID-19. Об этом сама певица сообщила на своей странице в Instagram.
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«Дорогие друзья! Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы, и я избавилась от заразы под названием COVID-19», — написала Нетребко.
Она поблагодарила врачей и персонал 52-й Московской клинической больницы «за быстрое и эффективное лечение» пневмонии средней степени тяжести, вызванной COVID-19.
Нетребко подчеркнула, что российские врачи — «лучшие, и знают, как с этим вирусом разбираться».