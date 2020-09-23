Казань, , 12:03 — REGNUM В 2021 году Татария получит из федерального бюджета более 1,8 млрд рублей на ежемесячные выплаты за классное руководство учителям. Об этом сообщил и. о. главы минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

С 1 сентября текущего года классные руководители ежемесячно получают по 5 тыс. рублей, вне зависимости от количества учащихся в классе. «На будущий год на федеральные выплаты в бюджете РФ будет предусмотрено 1 млрд 858 млн рублей», — отметил Хадиуллин. С сентября по декабрь 2020 года республике из федерального бюджета на выплаты за классное руководство выделяется 619 млн рублей.

Средняя заработная плата в школах, по словам спикера, составляет более 34 тыс. рублей, в дошкольных учреждениях — 30 285 рублей без учета отпускных.

ИА REGNUM напоминает, с августа в министерстве образования и науки Татарии работала горячая линия по вопросам начала учебного года, выплатам педагогам за классное руководство и обеспечения детей горячим питанием.

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