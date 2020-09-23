Ижевск, , 11:42 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 23 сентября с начала пандемии провели 351 427 исследований для выявления заражений коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2976 тестов. Накануне было проведено 2241 исследование. С начала пандемии максимальное число тестов было выполнено по состоянию на утро 20 сентября — 4087 исследований.

Напомним, население Удмуртии на 1 января 2020 года, по данным Росстата, составляет 1,5 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил рост числа случаев заражения коронавирусом в республике, который наблюдается в сентябре, увеличением количества проводимых исследований.

Так, в мае в среднем лаборатории региона проводили около 1,4 тыс. тестов в сутки, сейчас средний показатель ежедневного числа исследований составляет около 3 тыс.

Читайте также: Глава Удмуртии объяснил рост числа заражений коронавирусом