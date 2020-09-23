Ижевск, 23 сентября 2020, 11:42 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 23 сентября с начала пандемии провели 351 427 исследований для выявления заражений коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
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За минувшие сутки лаборатории республики провели 2976 тестов. Накануне было проведено 2241 исследование. С начала пандемии максимальное число тестов было выполнено по состоянию на утро 20 сентября — 4087 исследований.
Напомним, население Удмуртии на 1 января 2020 года, по данным Росстата, составляет 1,5 млн человек.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов объяснил рост числа случаев заражения коронавирусом в республике, который наблюдается в сентябре, увеличением количества проводимых исследований.
Так, в мае в среднем лаборатории региона проводили около 1,4 тыс. тестов в сутки, сейчас средний показатель ежедневного числа исследований составляет около 3 тыс.
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