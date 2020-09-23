Москва, , 11:41 — REGNUM Доминикана с 15 сентября возобновила авиасообщение с другими странами, и в частности с Россией. Правила въезда в страну являются одними из самых лояльных в мире, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Так, туристам не придется сдавать ПЦР-тест. Выборочно будут проводиться дыхательные экспресс-тесты. Всех туристов, регистрирующихся в отелях, обеспечат бесплатной медстраховкой ($10 тыс.), в том числи и от коронавируса.

По данным российских туроператоров, на курортах Доминиканы в настоящее время открыто порядка 30% отелей. Во всех отелях действуют протоколы безопасности. Ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено.

Как сообщает ИА REGNUM, в июле — августе 2020 года Доминикана приняла более 100 тыс. иностранных туристов, в основном из США и Канады.

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