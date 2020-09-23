Смоленск, , 11:37 — REGNUM 19 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Смоленской области за минувшие сутки, данные 23 сентября опубликованы федеральным оперативным штабом.

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Четыре пациента за сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса, скончался один пациент с подтверждённым COVID-19.

С конца марта в Смоленской области положительные результаты тестов на коронавирус получили 6469 человек, выписаны из них 5661 пациент. Скончались за весь период пандемии в регионе 138 пациентов.