Вашингтон, 23 сентября 2020, 11:35 — REGNUM Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что компания продолжит приобретать студии, занимающиеся разработкой видеоигр. Об этом 22 сентября сообщил портал Cnet.
По словам Наделлы, Microsoft «всегда будет стремится к неорганическому росту там, где это имеет смысл». При этом, по его словам, в разработчиках игр компанию прежде всего привлекает общность целей, мысли и культуры.
Напомним, Microsoft приобрела компанию Zenimax со всеми принадлежащими ей студиями. Таким образом, в собственности Microsoft оказались такие известные разработчики как Bethesda, Arkane и id Software.
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