Вашингтон, , 11:35 — REGNUM Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что компания продолжит приобретать студии, занимающиеся разработкой видеоигр. Об этом 22 сентября сообщил портал Cnet.

По словам Наделлы, Microsoft «всегда будет стремится к неорганическому росту там, где это имеет смысл». При этом, по его словам, в разработчиках игр компанию прежде всего привлекает общность целей, мысли и культуры.

Напомним, Microsoft приобрела компанию Zenimax со всеми принадлежащими ей студиями. Таким образом, в собственности Microsoft оказались такие известные разработчики как Bethesda, Arkane и id Software.

Читайте ранее в этом сюжете: Японским блогерам разрешат поиграть в новую консоль PlayStation 5

Читайте развитие сюжета: Sony Pictures подробнее рассказала о сюжете фильма Monster Hunter