Махачкала, , 11:35 — REGNUM Уголовное дело о халатности возбудили в Дагестане после побега шестерых заключенных из колонии строго режима в пригороде Махачкалы. В рамках расследования будут установлены виновные должностные лица, сообщили ИА REGNUM 23 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

По данным следствия, накануне шестеро осужденных через подкоп сбежали из исправительной колонии в поселке Шамхал. Как отмечается, это стало возможным «в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами из руководства ИК своих обязанностей».

Как сообщало ИА REGNUM, двое из беглецов, согласно ориентировкам, отбывали наказание за убийство, остальные — за незаконный оборот наркотиков. Для помощи в розыске заключенных в Дагестан направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России.

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