Хабаровск, , 11:33 — REGNUM В Хабаровском крае правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства автоаварии, в которую попал пассажирский автобус. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МВД 23 сентября, в настоящее время допрошены директор транспортной компании, которой принадлежит автобус, а также пассажиры, находившиеся в момент ДТП в салоне транспортного средства. Кроме того, назначены судебно-медицинские экспертизы.

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Также выяснилось, что водитель автобуса не был пьян. Освидетельствование не показало наличие алкоголя в его крови.

«В ближайшее время он будет допрошен в качестве подозреваемого», — добавили в правоохранительном ведомстве.

Что касается автобуса, то в ходе осмотра технических неисправностей выявлено не было: тормозная система и рулевое управление исправны.

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Как сообщало ИА REGNUM, рейсовый междугородный автобус попал в аварию накануне днём, 22 сентября, около посёлка Решающий Ульчского района Хабаровского края. Водитель транспортного средства, направлявшегося в Хабаровск, неверно выбрал скорость движения и не справился с управлением. В результате автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне на момент ДТП находились 44 пассажира. По данным МВД, 28 пассажиров получили телесные травмы различной степени тяжести.

В настоящее время по факту аварии возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.264 УК РФ.