Севастополь, , 11:32 — REGNUM 20 новых носителей коронавируса выявлены за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 23 сентября в пресс-службе правительства города.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

«По состоянию на утро 23 сентября зарегистрированы 20 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие — люди в возрасте от 15 до 78 лет, из них 19 местных жителей и один привозной случай. 12 человек выписаны после выздоровления», — уточнили в оперативном штабе.

За сутки в статистику включены два летальных исхода. Скончались 72-летняя женщина и 76-летний мужчина с подтверждённым заражением коронавирусом, в обоих случаях течение болезни было осложнено двусторонней пневмонией. Всего в регионе скончались 25 пациентов с COVID-19. Положительные тесты на коронавирус получили 865 человек, выписаны 558 человек, в стационарах остаются 234 человека.