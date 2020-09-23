Магас, , 11:29 — REGNUM В Ингушетии будут взимать штрафы со «свадебных стрелков». Открывших стрельбу из боевого или охолощенного оружия во время движения свадебных кортежей ждет штраф в размере 50 тыс. рублей. Такое решение приняли старейшины Назрановского района, пишет «Интерфакс-Юг».

На сходе было решено, что вся сумма штрафа пойдет в пользу местной общины и будет направляться для оказания помощи малоимущим гражданам. Штраф должен быть оплачен в течение десяти дней, в противном случае нарушителю и его семье грозит отлучение от тейпа и от села.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии за последний месяц произошли сразу несколько случаев использования оружия на свадьбах. Только в один свадебный день, 6 сентября, было задержано трое стрелков, стрелявших из автоматов Калашникова.

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