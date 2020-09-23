Москва, , 11:26 — REGNUM Греция продлила действие квоты по ограниченному въезду российских туристов еще на две недели. Въезд в страну граждан РФ перенесен с 21 сентября на 5 октября, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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При въезде в Грецию туристы из России будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус и до выдачи результатов должны оставаться по месту временного проживания.

При этом туроператоры сообщают о вероятности возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грецией с 1 октября на условиях ограничения рейсов: до двух в неделю. Возможно, вопрос будет решен в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24−25 сентября планирует совершить паломническую поездку на святую гору Афон в Греции.

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