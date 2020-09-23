Токио, , 11:25 — REGNUM Группа видеоблогеров из Японии сможет поиграть в PlayStation 5 в рамках мероприятия YouTube Gaming Week Japan. Об этом 23 сентября сообщает портал Gematsu.

Видео с записью геймплея появятся на YouTube-каналах блогеров уже 4 октября 2020 года. Пока неизвестно, какие именно игры им разрешат опробовать.

Напомним, консоль PlayStation 5 поступит в продажу 12 ноября 2020 года. В России она будет доступна только 19 ноября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В игре Microsoft Flight Simulator столкнулись «Годзилла» и «Звёздные войны»