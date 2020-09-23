Челябинск, , 11:22 — REGNUM В Челябинске из-за опрокидывания машины скорой помощи пострадали два человека. Об этом сообщили журналистам в ГИБДД.

Один из них — 64-летний водитель машины. Второй пострадавшей оказалась фельдшер 44 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 22 сентября. Грузовая «Газель» врезалась в бок машины скорой помощи, из-за чего та упала на бок. По данным СМИ, внутри находилась пожила пациентка. Её увезли в другой машине.

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