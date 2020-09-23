Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM Гильдия разработчиков настольных игр («ГРаНИ») при поддержке Фонда президентских грантов запустит курс по разработке образовательных настольных игр. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября сообщают в пресс-службе Гильдии.

Курс будет состоять из пяти вебинаров и двух хакатонов (соревнований по ускоренной разработке игр). Первый этап пройдёт онлайн, а второй очно — в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что курс рассчитан на опытных разработчиков. Первый вебинар пройдёт уже 9 октября 2020 года.

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