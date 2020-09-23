Ижевск, , 11:18 — REGNUM Основным недочетом в лечении пациентов с коронавирусом в Удмуртии является то, что практически все они лечатся в стационаре вне зависимости от тяжести заболевания. К такому выводу пришли московские врачи, которые в течение десяти дней оказывали консультационную и методическую помощь медработникам республики, сообщает правительство региона.

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"Пациенты с легкой степенью заболевания должны лечиться амбулаторно, а с тяжелыми поражениями — в стационаре. В Удмуртии в основном заболевшие находятся в COVID-центрах», — пояснил руководитель бригады медиков из Москвы, врач-хирург госпиталя для ветеранов войны №1 Сергей Андреев.

Он заверил, что даже при амбулаторном лечении граждане будут находиться под присмотром врачей, получая всю необходимую помощь своевременно. При необходимости каждого госпитализируют в кратчайшие сроки.

«Если вашим специалистам сделать больший уклон на амбулаторное лечение, то ситуация в регионе станет стабильнее. Даже за время нашей работы мы увидели, что многие вещи меняются в положительную сторону. Количества коек в стационарах должно хватить всем пациентам с тяжелой степенью коронавирусной пневмонии», — заключил Андреев.

Глава минздрава Удмуртии Георгий Щербак в очередной раз призвал жителей республики набраться терпения и разумно подходить к вопросам собственного здоровья.

«Мы рекомендуем не посещать стационары при первых симптомах заболевания, а вызвать врача на дом», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM, бригада московских медиков прибыла в Удмуртию 12 сентября. В составе бригады — врачи-инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, а также пульмонологи. С просьбой об усилении медицинских кадров в Удмуртии глава республики Александр Бречалов обращался к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко, отметил премьер-министр Ярослав Семенов. Эта же бригада ранее работала в Ингушетии, Забайкальском крае, Владимирской и Иркутской областях и других регионах России.