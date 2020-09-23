Чебоксары, , 11:17 — REGNUM В Чувашии суточное число выздоровевших превышает количество выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 27 и 33. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 23 сентября, с начала пандемии коронавируса в Чувашии официально подтверждено 8407 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 27.

Выздоровели в республике ещё 33 человека. Всего в Чувашии победили коронавирус 7120 человек, или 84,7% от всех пациентов, у которых подтверждёно заражение SARS-CoV-2. В настоящее время в республике насчитывается 1198 больных COVID-19.

Новых летальных исходов нет. Всего в Чувашии умерли 89 пациентов с COVID-19.

Отметим, что с 25 по 27 сентября в республике пройдёт выездная школа волонтера-медика. Участниками станут 50 человек.