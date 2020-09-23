Челябинск, , 11:16 — REGNUM В Челябинске составлены административные протоколы на нескольких продавцов, которые попались проверяющим без масок. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Всего 22 сентября было проверено 173 объекта торговли. Из них 62 расположены в одном из торговых центров. И в трёх магазинах сотрудники были без масок. Теперь их ждут штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки потребовала активизировать мэр Наталья Котова. Поводом для этого стали массовые нарушения масочного режима.