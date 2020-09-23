Воткинск, Удмуртия, , 11:18 — REGNUM Новым генеральным директором Воткинского завода (входит в «Корпорацию «МИТ»), на котором производят также ракеты «Булава» и ракеты для комплексов «Искандер-М», стал Игорь Чурбанов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Решением Совета директоров акционерного общества «Воткинский завод» <…> генеральным директором назначен Игорь Юрьевич Чурбанов», — говорится в сообщении.

Также известно, что данном посту Чурбанов сменил Виктора Толмачева, который был директором предприятия с 1995 года.

Отметим, Игорь Чурбанов окончил Воткинский филиал Ижевского механического института и пришел работать на завод в 1975 году, 20 лет отслужив в военном представительстве Минобороны РФ на предприятии. Затем занимал посты заместителя главного инженера, заместителя генерального директора по качеству, а с 2011 года находился на посту заместителя гендиректора по коммерческим вопросам.