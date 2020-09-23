Москва, , 11:21 — REGNUM Рядовой военной службы Рамиль Шамсутдинов признал вину в расстреле своих сослуживцев на территории части в Забайкальском крае. Об этом сообщает 23 сентября пресс-служба Главного военного следственного управления СКР.

Предварительное следствие по уголовному делу в отношении Шамсутдинова завершено. Ему инкриминируют убийство восьми человек и покушение на убийство двух человек.

По данным следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов из служебного автомата АК-74М прицельно расстрелял сослуживцев. Один магазин с боевыми патронами он потратил полностью, затем присоединил новый и продолжил стрельбу.

«Предполагая, что некоторые из военнослужащих могли выжить, Шамсутдинов решил их осмотреть и, обнаружив раненых, произвел в них дополнительные выстрелы», — говорится в сообщении.

Срочник признал вину и подробно рассказал о преступлениях. Свои показания он подтвердил во время проверки на месте происшествия.

Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у Шамсутдинова каких-либо расстройств психики. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительное заседание 2-го Восточного окружного военного суда по делу о стрельбе в воинской части в Забайкалье назначено на 29 сентября.

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