Махачкала, , 11:19 — REGNUM Земельный конфликт в пригороде Махачкалы привел к столкновению местных жителей и сотрудников ОМОН. В результате беспорядков были задержаны более десяти человек.

Инцидент произошел накануне, 22 сентября, в поселке Красноармейском из-за спорных земель. Как пишет «Черновик», на участке на границе с соседним поселком Семендером, который жители Красноармейского считают принадлежащим им по закону, начались строительные работы. Для того чтобы этому не могли помешать местные жители, по периметру участка выстроились сотрудники Росгвардии, также приехали несколько нарядов полиции.

В дагестанском сегменте соцсетей вскоре появились кадры с места происшествия. Так, на одном из видео видно, как люди бросают камни в сотрудников ОМОН, а в ответ производится стрельба в воздух. На другом ролике силовики в касках и с щитами бьют нескольких протестующих дубинками.

«Они [полицейские] стали пускать в нас слезоточивый газ, начали бить дубинками нас и наших ребят. Все стали убегать, а Росгвардия с щитами и электрошокерами по команде полиции стала избивать людей. Все стали прятаться, а силовики ловить людей. Врывались в их дома и забирали с собой, даже тех, кто вообще не имел к этому отношения», — цитирует «Черновик» жительницу Красноармейского, которая, по ее словам, также получила удары дубинкой.

https://www.instagram.com/p/CFcKytxKZYR/

Между тем в дагестанском управлении Росгвардии корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что сотрудники ведомства пресекли нарушение общественного порядка в поселке Красноармейское, где проходят работы по межеванию земельных участков. В результате беспорядков были задержаны и доставлены в отдел полиции 27 человек, которые, как отмечается, вели себя агрессивно и повредили технику.