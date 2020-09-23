Грозный, , 11:07 — REGNUM В Чечню будут возвращены семеро детей, которые в настоящее время находятся в Сирии. Местонахождение детей уже установлено, осуществлен забор материала для проведения ДНК-экспертизы, сообщили 23 сентября в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Чечне.

Содействие в возвращении детей, оказавшихся в Сирии по вине их родителей, оказывает аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой. С просьбой о помощи обратился к ней ее чеченский коллега Нурди Нухажиев. В настоящее время уже подготовлен пакет документов для вывоза несовершеннолетних, среди которых двое детей из семьи Абкаровы и пятеро — из семьи Дормидонтовых.

«После нашего обращения, сведения о разыскиваемых лицах были внесены в базу данных, созданную в рамках деятельности комиссии по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий», — говорится в сообщении омбудсмена Чечни.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года из Сирии были возвращены пятеро детей из Чечни. Они остались в этой стране одни после смерти родителей и проживали в лагере беженцев.

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