Красноярск, , 11:06 — REGNUM В Красноярском крае число выявленных заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 по данным на 23 сентября достигло 19 260. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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Так, за последние сутки в регионе было зарегистрировано 103 случая заражения. Показатель заражения SARS-CoV-2 на 100 тысяч населения составил 670,1. Темп прироста за сутки — 0,5%. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 2517 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 198, снято с наблюдения 205 человек. За последние сутки проведено 7067 тестов на коронавирус, а за всё время — 924 672.

Умерли за сутки в регионе три пациента с диагнозом COVID-19, а общее количество скончавшихся с начала пандемии достигло 540 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Красноярском крае продолжает оставаться напряжённой. На 22 сентября выявлено уже 19 157 носителя SARS-CoV-2, причём 102 из них добавились только за последние сутки.

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