Екатеринбург, , 11:05 — REGNUM Намеченные на 2023 год Всемирные студенческие игры обзавелись собственным логотипом, сообщили в пресс-службе исполнительной дирекции Универсиады.

Логотип Универсиады-2023 представляет собой геометрическую композицию, выполненную с оглядкой на супрематистов и конструктивистов начала XX века. В основе эмблемы лежит буква U, объединяющая все логотипы прежних студенческих игр. Авторы уверены, что в рисунке удалось отразить энергию участников соревнований и ценности Универсиады.

Работу представило казанское агентство «Лориен», победившее в конкурсе на лучший логотип для Универсиады-2023.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирные студенческие игры пройдут в 2023 году в Екатеринбурге.

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