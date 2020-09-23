Москва, , 11:03 — REGNUM Южная Корея восстановила международное авиасообщение с другими странами с 27 сентября. Авиасообщение между Россией и Южной Кореей возобновится с 1 октября, Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Полеты из Москвы в Сеул будет осуществлять авиа компания «Аэрофлот». Периодичность полетов — один раз в неделю по четвергам, обратный рейс — в субботу. Стоимость авиабилета — от 29 тыс. рублей на человека в одну сторону.

По мнению туроператоров, массового турпотока из России в Южную Корею не будет из-за слишком жестких требований. Туристам надо получить визу, сделать тест на коронавирус и перевести справку на английский или корейский язык. При прибытии еще раз дать тест, а затем отправиться в карантин на 14 суток за свой счет.

Как сообщало ИА REGNUM, за три месяца из-за пандемии в Южной Корее закрылись более 21 тыс. объектов малого бизнеса.

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