Ростов-на-Дону, , 11:03 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано девять летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 23 сентября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцина поступает в регионы – все новости»

От осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались три женщины от 62 до 75 лет и шестеро мужчин — от 61 года до 82 лет. Все пациенты страдали сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями.

Общее число жертв COVID-19 в Ростовской области достигло 460 человек.