Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Энтузиаст с ником Swiss001 смог объединить «Годзиллу» и «Звёздные войны» в игре Microsoft Flight Simulator. Об этом 22 сентября сообщил портал PCGamesN.

На одном из своих видео геймер тестировал наиболее необычные модификации для Microsoft Flight Simulator. Благодаря некоторым из них ему удалось пролететь под ногами Годзиллы на Тысячелетнем Соколе — корабле Хана Соло из «Звёздных войн».

Напомним, Microsoft Flight Simulator — это популярный авиасимулятор от компании Microsoft. Его релиз состоялся 18 августа 2020 года.

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