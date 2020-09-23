Ростов-на-Дону, , 10:58 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки подтвердили 183 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 23 сентября.

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Положительный результат теста на SARS-CoV-2 получили жители 30 муниципальных образований Ростовской области. Так, в Ростове-на-Дону выявили 75 носителей инфекции, в Новочеркасске — 11, в Шахтах — десять, в Таганроге — девять. Около четверти заболевших COVID-19 — пожилые люди старше 66 лет, 6% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области с начала пандемии достигло 20 тыс. 604 человек.