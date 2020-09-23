Челябинск, , 10:57 — REGNUM Система видеонаблюдения в камере националиста Максима Марцинкевича в СИЗО № 3 Челябинска не работала в день его смерти. Об этом пишут СМИ.

Как заявил ТАСС адвокат Алексей Михальчик, об этом говорится в материалах проверки, проводимой Следственным комитетом. Также на месте гибели Тесака обнаружено много следов крови.

«Каким именно способом Марцинкевич покончил с собой, если это было самоубийство, пока не ясно», — отметил Михальчик. Как сообщало ИА REGNUM, тело Тесака нашли в камере утром 16 сентября. При нём также обнаружили предсмертные записки.