Сиэтл, США, , 10:56 — REGNUM Один из артефактов в игре Risk of Rain 2 может «удвоить» финального босса. Об этом 22 сентября сообщило издание PCGamer.

Один из предметов под названием Artifact of Swarms («Артефакт Роев») способен увеличивать количество противников в два раза, но при этом делать их слабее. Как оказалось, его эффект распространяется и на Митрикса — финального босса игра, знаменитого своей высокой сложностью.

Напомним, Risk of Rain 2 — это ролевой экшен, разработанный американской независимой студией Hopoo Games. В нём персонажи геймеров путешествуют по случайно-сгенерированным космическим уровням и сражаются с монстрами.

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