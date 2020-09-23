Москва, , 10:56 — REGNUM При обысках в «Церкви последнего завета» в Курагинском районе Красноярского края стажи порядка обнаружили оружие и дорогостоящие украшения. Об этом 23 сентября сообщил источник в правоохранительных органах.

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Собеседник ТАСС уточнил, что среди найденного также дорогостоящий алкоголь, золотые украшения, дорогостоящие часы и ручки, и деньги на сумму почти 3 млн рублей.

Кроме того, обнаружены карабин «Сайга», ружья и ножи.

«Часть из него зарегистрирована. Выясняется, было ли зарегистрировано остальное оружие», — добавил собеседник.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября на территории Курагинского района Красноярского края была проведена специальная операция по пресечению деятельности религиозной общины «Город Солнца» («Церковь последнего завета»). В результате были задержаны руководители секты Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.

По решению суда все трое заключены под стражу на два месяца — до 22 ноября.