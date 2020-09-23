Тверь, , 10:56 — REGNUM 35 новых носителей коронавируса выявили за минувшие сутки на территории Тверской области, сообщили 23 сентября в региональном оперативном штабе.

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За сутки выписаны с выздоровлением после коронавируса 17 человек. Один пациент с COVID-19 скончался.

За период пандемии в Тверской области положительные результаты тестов получили 5999 человек. Выздоровели 4441 человек. Спасти тверские медики не смогли 231 пациента с подтверждённым заражением коронавирусом.