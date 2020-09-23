Москва, , 10:54 — REGNUM В московских аэропортах отменили 26 авиарейсов, сообщает 23 сентября сервис «Яндекс.Расписания».

По данным онлайн-табло на 10:50, отменённые рейсы есть в каждом из трёх столичных аэропортом. Во «Внуково» и «Домодедово» — по 11, в «Шереметьево» — четыре.

Также несколько рейсов отклонились от расписания. Данные для сервиса предоставлены аэропортами.

Как сообщало ИА REGNUM, из международного аэропорта «Казань» с 12 октября увеличивается число вылетов в крупнейший турецкий город — Стамбул.

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