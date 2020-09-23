Оренбург, , 10:54 — REGNUM Оренбургская область получила пробную партию вакцины от коронавируса. Первыми вакцинацию пройдут врачи-реаниматологи COVID-центров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

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В ведомстве подчеркнули, что вакцинация пройдет на добровольной основе. Пробная партия поступила с целью отработки механизма транспортировки препарата. Вакцина доставлена в целости и сохранности.

Стоит отметить, Оренбуржье, как и другие регионы России, получила в качестве первого транша менее 50 доз вакцины от коронавируса.

Напомним, в Оренбургской области с начала пандемии выявлено 12 129 носителей SARS-CoV-2. Оправились от коронавирусной инфекции 10 980 человек. От последствий COVID-19 скончались 82 пациента.

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