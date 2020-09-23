Москва, , 10:52 — REGNUM Вопросы о принятых поправках к Конституции России появятся в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по обществознанию в 2021 году. Об этом сообщили 23 сентября в пресс-службе Рособрнадзора.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель ведомства пояснил, что контрольные измерительные материалы должны соответствовать актуальному тексту Основного закона. Так как изменения приняты, задания экзамена также будут изменены.

«Данное новшество связано с принятием поправок к конституции, — сказал представитель Рособрнадзора ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию состоялось летом 2020 года. Одобренные гражданами поправки официально вступили в силу с 4 июля.

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