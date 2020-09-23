Москва, , 10:55 — REGNUM За истекшие сутки на территории России ещё 5750 пациентов вылечились от COVID-19. Об этом 23 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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Отмечается, что в результате этого общее число вылечившихся от нового заболевания в стране стало составлять 923 699.

Кроме этого, сообщается, что за это же время в России от COVID-19 скончались 150 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов в стране достигло 19 799.

Также указывается, что за минувшие сутки в стране был выявлен 6431 новый заразившийся коронавирусом и теперь общее число подтвержденных случаев SARS-CoV-2 достигло 1 122 241.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве выявили 970 случаев заражения коронавирусом.