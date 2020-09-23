Казань, , 10:59 — REGNUM По состоянию на 23 сентября заражены коронавирусом 7065 жителей Татарии, за сутки инфицирован еще 21 пациент. С начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5959 человек, за сутки — 36 пациентов. Всего летальных исходов — 73, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Из числа новых случаев заражения 17 человек лечатся на дому, четверых госпитализировали. Девять пациентов в возрасте от 30 до 50 лет получили положительные тесты на коронавирус, еще четверо — в возрасте от 60 до 70 лет, один пациент — от 70 до 80 лет, двое — от 18 до 30 лет, пятеро — от 50 до 60 лет. Среди жителей Казани — 18 носителей вируса выявлено за последние сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии по состоянию на 22 сентября от последствий заражения коронавирусом скончались 73 человека. Новыми жертвами инфекции стали две женщины.

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