Краснодар, , 10:51 — REGNUM 94 новых носителя коронавируса выявлены за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 23 сентября в региональном оперативном штабе. Заражение коронавирусом подтвердилось у десяти детей в возрасте от пяти до 16 лет.

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«Больше всего зараженных — 36 человек — выявлено в Краснодаре. В Крыловском районе коронавирус обнаружен у 9 жителей, в Сочи — у 6. В Выселковском, Лабинском и Темрюкском районах заболели по 5 человек, в Славянском, Ейском и Кореновском районах — по 4. Три случая выявлено в Курганинском районе, по два — в Абинском, Павловском и Красноармейском районах», — сообщили в оперштабе.

С 12 марта на территории края положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 13 313 человек, показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения — 234,5. Выписаны с выздоровлением 10 294 пациента. Скончались в общей сложности 256 человек. Пять смертельных исходов включены в статистику за последние сутки — четыре пациента с подтвержденным коронавирусом и двусторонней тотальной пневмонией умерли в инфекционной больнице №2 Сочи, ещё один пациент умер в Крымской центральной районной больнице. В тяжёлом состоянии остаются 32 человека, 29 из них на аппаратах ИВЛ, ещё трое на ЭКМО.