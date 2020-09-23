Воронеж, , 10:43 — REGNUM 152 новых носителя коронавируса выявили в Воронежской области за минувшие сутки, данные 23 сентября опубликованы федеральным оперативным штабом. По суточному числу заразившихся Воронежская область вышла на шестое место среди регионов России.

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150 пациентов за минувшие сутки были признаны выздоровевшими, они выписаны из стационаров и сняты с амбулаторного учёта. Федеральная статистика смертности пополнилась ещё пятью смертельными исходами.

В Воронежской области за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус были подтверждены у 16 875 человек, выздоровели 15 503 пациента. Скончались, по данным федеральной статистики на 23 сентября, 163 пациента с коронавирусом, на 17 сентября региональный оперштаб сообщал о 167 смертях.