Екатеринбург, , 10:46 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 125 случаев выявления коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Вирус обнаружили у жителей Ачитского ГО, Асбеста, Верхней Салды, Верхнего Тагила, Екатеринбурга (65 носителей), Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Качканара, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Слободо-Туринского района, Тугулымского ГО.

Теперь в регионе официально подтверждено 28 168 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург) перевели на круглосуточный режим пункт тестирования на COVID-19 из-за увеличившегося пассажиропотока.

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