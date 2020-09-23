Ижевск, , 10:41 — REGNUM Ещё трое жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки умерли 83-летняя и 89-летняя женщины, а также 88-летний мужчина. Течение болезни у всех погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

С учетом этих летальных случаев общее число жертв COVID-19 в республике выросло до 86 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 23 сентября выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 84 новых носителях инфекции. Общее число подтвержденных в регионе заражений с начала пандемии составляет 4658 случаев.

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