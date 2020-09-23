Москва, , 10:40 — REGNUM От коронавирусной инфекции в России умерли за минувшие стуки 150 человек. Об этом 23 сентября сообщили в московском оперативном штабе.

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«Зафиксировано 150 летальных исходов», — говорится в информации.

Всего с начала распространения вируса в России зафиксировали 19 799 смертельных исходов.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России исследования выявили 6431 случай заражения коронавирусом.