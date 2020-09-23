Южно-Сахалинск, , 10:42 — REGNUM Военные учения по противодесантной обороне прошли на Курильских островах. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По сообщению пресс-службы военного ведомства, военнослужащие подразделений Восточного военного округа были подняты по учебной тревоге и на технике добрались на полигон «Горячие ключи». Там они оборудовали инженерные заграждения и выполнили тактическую маскировку техники.

В ходе учений особое внимание было уделено организации взаимодействия с расчетами беспилотных летательных аппаратов во время мобильной обороны. Кроме этого, прошли боевые стрельбы по мишеням, которые имитировали живую силу и боевую технику условного противника.

Сообщается, что в учениях участвовали порядка одной тысячи военнослужащих, которые задействовали свыше 200 единиц специальной и военной техники. А для ведения разведки с воздуха были применены современные комплексы беспилотных летательных аппаратов.

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