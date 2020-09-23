Токио, , 10:27 — REGNUM На сайте Nintendo появилось описание игры Kirby Fighters 2. Об этом 22 сентября сообщило издание Kotaku.

https://twitter.com/Wario64/status/1308609438438191104

Компания ещё не делала официального анонса и даже не выпускала трейлер проекта. Сообщается, что в Kirby Fighters 2 появится множество новых особенностей — например, «способность рестлера».

Известно, что Kirby Fighters 2 станет эксклюзивом консоли Nintendo Switch. В данный момент компания удалила информацию о проекте со своего сайта — вероятно, в ближайшие дни состоится официальный анонс.

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