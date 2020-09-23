Уфа, , 10:24 — REGNUM Уполномоченному по правам человека в Башкирии намерены запретить иметь иностранное гражданство. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, депутаты госсобрания республики приняли в первом чтении проект закона, в котором регулируется статус уполномоченного по правам человека в Башкирии. Этим документом увеличивается число требований к кандидатам на эту должность.

По словам председателя госсобрания Башкирии Константина Толкачева, документом предусматривается, что уполномоченный по правам человека не может иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство, а также другой документ, который бы подтверждал право на постоянное проживание за пределами РФ.

Он также отметил, что это решение соответствует практике, согласно которой устанавливаются подобные требования к чиновникам, занимающим значимые должности как на федеральном уровне, так и на региональном уровне.

Константин Толкачев отметил, что этим законопроектом планируется предупредить возможные коррупционные риски. Так, в документе предусмотрена обязанность уполномоченного информировать о возникновении личной заинтересованности во время работы.

Председатель госсобрания также сообщил, что этим же законопроектом предусматривается и некоторое расширение возможностей уполномоченного: закрепляется право уполномоченного создавать общественные приемные в Башкирии, а также вводятся нормы, закрепляющие участие уполномоченного в развитии международного и межрегионального сотрудничества в области защиты прав человека.

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