Рязань, , 10:20 — REGNUM Соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора, носить маски в общественных местах, бережно относиться к здоровью своему и окружающих призвал жителей губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона, который сейчас находится в отпуске, обратился к жителям со странице в «Вконтакте».

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»Часть граждан восприняли снятие ограничений как окончательную победу над вирусом. К сожалению, это далеко не так, и в последние недели мы наблюдаем последовательный рост числа заболеваний. Если неделю назад фиксировалось в сутки 31−32 заболевших, а в конце августа — в среднем 25−26, то в последние дни в сутки заболевает до 39 человек. Сотни людей находятся в больницах, есть смерти, медики по-прежнему работают на износ», — написал губернатор.

Глава региона подчеркнул, что ни масочный режим, ни соблюдение дистанции никто не отменял, как и требования Роспотребнадзора к гостиницам, базам отдыха, ресторанам, спортклубам, магазинам и образовательным учреждениям. Любимов также отметил, что гражданам желательно избегать мест массового пребывания и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

«Я прошу Роспотребнадзор со своей стороны усилить контроль за соблюдением установленных требований. Осень — период сезонного подъема заболеваний ОРВИ и гриппом. Мы не можем позволить, чтобы нас вновь накрыла волна заболеваемости. Очень прошу с пониманием отнестись к моей просьбе, беречь свое здоровье и думать об окружающих. Иначе нового введения ограничительных мер не избежать», — подчеркнул Любимов.

По данным на 22 сентября в регионе было зарегистрировано 7852 случая заражения коронавирусом, в том числе 36 случаев за сутки, выздоровели 6589 пациентов, 49 скончались. В Рязанской области действует третий этап снятия ограничений — работают торговые центры, рестораны, отменена обязательная самоизоляция для жителей старше 65 лет.