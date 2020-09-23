Пермь, , 10:18 — REGNUM В Пермском крае в сентября двое детей, страдающие спинальной мышечной атрофией (СМА), получили за счет бюджета первые инъекции дорогостоящего препарата «Спинраза», сообщает Пермский благотворительный фонд «Дедморозим».

Стоимость одного укола «Спинразы» составляет более 7 млн рублей. В регионе как минимум 16 детей с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» нуждаются в таком лекарстве.

На сопровождении фонда «Дедморозим» находятся десять детей, больных спинальной мышечной атрофией. Такие дети нуждаются в паллиативной помощи: сопровождении врача, психолога и специалиста по социальной работе. Благодаря неравнодушным людям фонд приобретает для таких детей спецоборудование и расходные материалы, которые помогают ребятам дышать.

Стоит отметить, что из десяти подопечных детей пока только четверо имеют судебное решение, которое обязывает минздрав края обеспечить ребят «Спинразой». В настоящее время специалисты фонда консультируют родителей ещё нескольких детей о порядке получения заключения врачебной комиссии, порядке обращения в органы власти и суд, в случае получения отказа на обеспечение препаратом.

Благотворительный фонд отмечает, что «Спинраза» закупается за счёт бюджета в единичных регионах страны, несмотря на то, что лекарство зарегистрировано в России и назначено детям врачами.

Спинальная мышечная атрофия — это редкое генетическое заболевание. Без лечения у детей возникает дыхательная недостаточность, необратимые изменения в суставах и мышцах, трудности с глотанием.

Пациенты получают лекарство в виде инъекции в спинномозговой канал под местной анестезией. В первый год терапии необходимо сделать шесть уколов «Спинразы», в последующие годы — по три. Терапия является пожизненной.

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