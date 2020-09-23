Кондопога, Карелия, , 10:23 — REGNUM В Карелии из-за выявленных случаев COVID-19 в Кондопоге на карантин переведен один класс школы и одна группа детского сада. Еще 15 классов школ были переведены на дистанционное обучение из-за карантина по ОРВИ. Об этом 23 сентября сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

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По его словам, из-за выявленных случаев COVID-19 в Кондопоге на карантин переведен один класс в количестве 15 человек школы № 7 и одна группа из 20 воспитанников детского сада «Колосок».

"На карантин по ОРВИ отправлены еще 15 классов: в Пудожской школе, в поселках Пяльма и Авдеево, а также в Сегеже, в школах № 4, № 6, №7 и в школе-интернате №14», — отметил Парфенчиков.

Вместе с тем, две группы студентов петрозаводского Автотранспортного техникума и Медицинского колледжа после карантина по коронавирусу вернулись к очному обучению.

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Отметим, всего с начала пандемии в Карелии выявлен 441 заболевший коронавирусом ребенок, из них 337 уже вылечились.