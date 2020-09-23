Москва, , 10:56 — REGNUM Сотрудники центрального аппарата ФСИН России направлены в Дагестан для помощи в розыске заключенных, сбежавших из колонии строгого режима в пригороде Махачкалы. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 сентября в пресс-службе ведомства.

Напомним, накануне около полуночи в исправительной колонии №2 в поселке Шамхал был обнаружен подкоп, через который сбежали шестеро заключенных. Согласно ориентировкам, двое из них осуждены за убийство, остальные — за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

«По факту побега осужденных в Дагестан направлена группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России. В том числе для организации и участия в оперативно-разыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН России», — сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по результатам служебной проверки все виновные в происшествии будут привлечены к строгой ответственности, вплоть до уголовной. Материалы проверки будут направлены в следственные органы.

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