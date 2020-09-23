Ташкент, 23 сентября 2020, 10:13 — REGNUM В Узбекистане выявили 53 051 случай заражения коронавирусом, в том числе 560 — за минувшие сутки, сообщили 23 сентября в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
Выздоровели 49 224 пациента, или 93% от общего числа заразившихся, скончались — 443 человека. Лечение продолжают получать 3384 пациента.
Ранее агентство санитарно-эпидемиологического благополучия Узбекистана выразило заинтересованность в совместных исследованиях российской вакцины против коронавируса.
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